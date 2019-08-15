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15.08.19 13:18
Кремль: летчики, посадивших А321 на поле, будут представлены к госнаградам
"После того, как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что госнаграды обычно присуждаются по указу президента РФ.
Песков назвал героями летчиков и пожелал выздоровления пострадавшим пассажирам.
"Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолета и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Поздравим героев - летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", - сказал Песков.
Он уверен, что причины авиапроисшествия под Жуковским будут установлены быстро, потому что цел корпус самолета и "черные ящики".
"Естественно, это авиапроисшествие будет разбираться, расследоваться, и будут установлены причины. Поскольку корпус самолета цел и "черные ящики" все уже под рукой, что называется, наверняка это будет весьма оперативно", - сказал Песков журналистам в четверг.
По его словам, если неподалеку от аэропорта действительно была несанкционированная свалка, привлекавшая чаек, о чем появляются сообщения, то "это плохо".
"Вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба", - подчеркнул Песков.
Между тем, число пострадавших в результате жесткой посадки А321 в Подмосковье увеличилось до 55 человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в ГУ МЧС по Московской области.
"За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы 6 человек", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, что в аэропорту работают психологи ГУ МЧС России по Подмосковью и Центр экстренной помощи.
203 пассажира находятся в зале ожидания аэропорта, обеспечены бесплатным питанием.
В свою очередь в Минздраве Московской области журналистам сообщили, что в результате аварийной посадки самолета в Жуковском обратились за медпомощью на месте 55 человек, 29 человек были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, в том числе 10 детей и одна беременная женщина.
"Одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные пострадавшие после осмотра врачами отпущены домой. Кроме того, еще одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой в средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой", - сказали в пресс-службе ведомстве.
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы в Раменском районе Подмосковья.
Экипаж Airbus-А321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.
По данным Минздрава РФ, после аварийной посадки госпитализированы 23 пассажира из 226, в том числе пять детей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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