В больницы после аварии самолета в Подмосковье доставлены 29 человек

15.08.19 13:12

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - В результате аварийной посадки пассажирского авиалайнера Airbus А-321 в Московской области в больницы были доставлены 29 пассажиров, из которых 10 - дети, сообщил представитель подмосковного Минздрава.

"На текущий час у нас поступило 29 пострадавших, из них 10 детей, все с ушибами разных областей, в том числе головы, шеи, конечностей. Госпитализирован один пострадавший - взрослая женщина, она находится в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель Минздрава в эфире телеканала "Москва 24".

Она отметила, что остальные после обследования "были отпущены на амбулаторное лечение".

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" А321 после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Минздрав России сообщал, что пострадали 23 человека, в том числе девять детей. При этом госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным пассажирам помощь была оказана амбулаторно.