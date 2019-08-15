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15.08.19 13:12
В больницы после аварии самолета в Подмосковье доставлены 29 человек
"На текущий час у нас поступило 29 пострадавших, из них 10 детей, все с ушибами разных областей, в том числе головы, шеи, конечностей. Госпитализирован один пострадавший - взрослая женщина, она находится в удовлетворительном состоянии", - сказал представитель Минздрава в эфире телеканала "Москва 24".
Она отметила, что остальные после обследования "были отпущены на амбулаторное лечение".
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" А321 после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Минздрав России сообщал, что пострадали 23 человека, в том числе девять детей. При этом госпитализация потребовалась только одной женщине, остальным пассажирам помощь была оказана амбулаторно.
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