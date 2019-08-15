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15.08.19 13:15
"Уральские авиалинии" введут дополнительные рейсы в Симферополь в связи с ЧП в Жуковском
"Будет предоставлено резервное воздушное судно и введены дополнительные рейсы сегодня вечером", - сказал собеседник агентства, не уточнив точное время вылета.
Он уточнил, что в начале резервный борт заберет пассажиров из Симферополя, которые должны были улететь на самолете, не прибывшем рано утром из Москвы, затем - пассажиров лайнера, совершившего вынужденную посадку в Жуковском.
Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы в Раменском районе Подмосковья.
Экипаж Airbus А-321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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