"Уральские авиалинии" введут дополнительные рейсы в Симферополь в связи с ЧП в Жуковском

15.08.19 13:15

© РИА Новости. Нина Зотина

15 августа. Interfax-Russia.ru - Резервный самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг вечером вылетит за пассажирами аварийно севшего в Подмосковье Airbus А-321 и пассажирами обратного рейса в Симферополе, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе компании.

"Будет предоставлено резервное воздушное судно и введены дополнительные рейсы сегодня вечером", - сказал собеседник агентства, не уточнив точное время вылета.

Он уточнил, что в начале резервный борт заберет пассажиров из Симферополя, которые должны были улететь на самолете, не прибывшем рано утром из Москвы, затем - пассажиров лайнера, совершившего вынужденную посадку в Жуковском.

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы в Раменском районе Подмосковья.

Экипаж Airbus А-321 выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).