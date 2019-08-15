После взлета: пилоты посадили А321 на кукурузное поле после попадания чаек в двигатели
  
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15.08.19 13:46

Минэкологии Подмосковья отрицает, что в двигатель А321 попали птицы с местных свалок

© РИА Новости. Александр Кряжев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский" не могли стать птицы с окрестных мусорных свалок, заявил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета в Жуковском стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно", - привели слова Куракина "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Он добавил, что ближе всего к месту аварийной посадки - в 14 км - расположен закрытый полигон твердых коммунальных отходов "Сафоново".

"Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет, полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений", - отметил Куракин.

По его словам, обитающие или кормящиеся на полигонах птицы никогда от них не отдаляются. Расстояние от места инцидента до "Сафоново" для этого слишком велико.

"Безопасность полетов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации. (...) Оснований полагать, что правительство Московской области могло бы содействовать в достижении более высокого уровня безопасности полетов применительно к аэродрому Жуковский, у нас до настоящего момента не было", - добавил зампред.

По его словам, аэропортовые службы в министерство экологии и природопользования Московской области за содействием не обращались.

В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова в свою очередь сообщили, что орнитологические средства обеспечения полетов в Жуковском во время вылета А321 работали штатно.

"Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц", - заявили в ЛИИ.

В институте подчеркнули, что "аэродром Раменское АО "ЛИИ им. М.М. Громова" сертифицирован Росавиацей по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов".

Как сообщалось, в четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

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