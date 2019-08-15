Омбудсмен: более 900 детей выпало из окон в РФ с начала года

15.08.19 13:32

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 августа. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о 900 детях, выпавших из окон с начала года - примерно столько их выпало за весь прошлый год.

"Более 900 детей выпали из окна по данным коллег-уполномоченных в регионах", - сообщила Кузнецова в своем фейсбуке в четверг.

В июне она сообщала о 100 падениях в текущем году, а за весь прошлый год - о 905.

Кузнецова сообщила, что направила в Госдуму, Совет Федерации и правительство РФ предложения об изменении техрегламента таким образом, чтобы сделать обязательным обеспечение блокираторами окон и ввести ответственность за неисполнение этого требования.

Ранее и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль бил тревогу, говорил об огромном количестве падений детей из окон. По его словам, эта проблема решается просто - нужно поставить ограничители на окна. Он просил законодателей изменить нормы для строительства новых домов - чтобы на всех окнах обязательно ставили ограничители, и в старых домах тоже их поставить.