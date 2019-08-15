Авиакомпания "Азимут" будет летать из Астрахани в Краснодар, Сочи и Минводы

15.08.19 13:34

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

15 августа. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Азимут" откроет рейсы из Астрахани в Краснодар, Сочи и Минеральные Воды.

Как сообщила пресс-служба главы Астраханской области, врио губернатора региона Игорь Бабушкин и гендиректор "Азимута" Павел Екжанов в рамках Первого каспийского экономического форума в Туркмении подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающие открытие таких рейсов.

"Стороны договорились о развитии авиасообщения региона с городами России. Так, к уже существующему маршруту ("Азимута"- ИФ) из Астрахани в Ростов-на-Дону добавятся рейсы в Краснодар, Сочи и Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из Астрахани в Краснодар и Сочи уже осуществляет рейсы авиакомпания UTair.

"Для нас крайне важно прямое сообщение с городами, в которые мы можем попасть, минуя Москву. Мы будем развивать маршрутную сеть, и у нас есть определенные выработанные маршруты с компанией "Азимут", - приводит пресс-служба слова главы Астраханской области.

О сроках начала полетов не сообщается.

"Азимут" - региональный авиаперевозчик, базируется в ростовском аэропорту "Платов". Первый регулярный рейс "Азимут" выполнил в сентябре 2017 года и до конца того года перевез 72 тыс. пассажиров. В 2018 году было перевезено 700 тыс. человек. В 2019 году "Азимут" намерен обслужить 1,2 млн пассажиров.