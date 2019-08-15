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15.08.19 13:38

В Московском Кремле нашли следы таинственного пожара XVI века

© РИА Новости. Илья Питалев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты Института археологии РАН в ходе крупных раскопок в самом центре Кремля у Соборной площади обнаружили следы древнего пожара - предположительно, времен знаменитого крымского похода на Москву.

"Сейчас мы вышли на таинственный горизонт больших пожаров. Вы увидите в раскопе огромные завалы угля, которые остались от сгоревших строений, остатки сгоревших конструкций. Мы пока не можем точно датировать это пожар и связать его с определенными историческими событиями; очень возможно, что это знаменитый пожар 1571 года, когда Москва была захвачена крымским ханом Девлет-Гиреем, который сжег город, когда опричные полки не смогли сдержать натиск крымцев", - рассказал журналистам директор Института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров в Кремле в четверг.

Он напомнил, что тогда Кремль не был занят Девлет-Гиреем, но сильно пострадал от пожара. Археологи полагают, что именно этот пожар и оставил угли глубоко в земле.

Раскопки, по словам Макарова, будут продолжаться минимум до конца лета 2020 года. За три месяца работ пройдено 2,5 м культурного слоя, теперь специалисты рассчитывают проанализировать и задокументировать еще 1,5 м, которые относятся к более раннему времени. В нем есть горизонты железного века, второй половины первого тысячелетия до нашей эры и домонгольского периода XII-XIII вв.

"Мы надеемся, что мы исследуем в будущем и более ранние слои Кремля, которые нас, конечно, очень интересуют", - сказал Макаров.

Институт археологии РАН начал раскопки в Большом кремлевском сквере рядом с Соборной площадью Московского Кремля в мае этого года. Ученые уже исследовали двухметровую толщу напластований конца XVI - начала XVII века - эпохи Бориса Годунова и Смутного времени. Собрано около 1,1 тыс. предметов, говорящих о жизни Кремля тех лет.

Раскопки проводятся в открытом режиме, их видят посетители Кремля. Над раскопом установлены перекрытия, которые дают возможность вести исследования, несмотря на дождливое лето - с соблюдением всех методик и тщательным документированием культурных слоев и сооружений.

Самой главной находкой стала монументальная постройка - здание московских приказов, прообраза современных министерств и ведомств. Именно отсюда осуществлялось управление Московским государством - найденное учеными здание является частью линии двухэтажных строений. На вторых этажах находились помещения канцелярий, где сидели чиновники - дьяки. Археологи обнаружили здесь фрагменты арбалетных стрел, керамических кувшинов, большое количество сапожных подковок, круглую игральную фишку, чернильницу, монеты и хорошо сохранившиеся печные изразцы XVII в.

Большое количество деталей фасада здания дает представление об убранстве и позволяет надеяться, что со временем архитекторы смогут сделать современную графическую реконструкцию - удастся представить это здание таким, каким оно было раньше.

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