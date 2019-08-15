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Причиной массой гибели рыбы в Башкирии стали работы на "Полиэфе" и дожди

© РИА Новости. Алексей Даничев
15 августа. Interfax-Russia.ru - Причиной произошедшей в конце июля массовой гибели рыбы в реке Изяк в Благовещенском районе Башкирии стали пуско-наладочные работы на АО "Полиэф" (Башкирия, входит в "СИБУР") и дожди, считает глава СИБУР Дмитрий Конов.

"Внутренняя проверка, которая выявляла причины, завершилась. То, что мы видим - определенное сочетание факторов, которые в обычном технологическом процессе не должны были и не могли случиться, произошли из-за того, что у нас шли пуско-наладочные работы и из-за того, что была достаточно жесткая ситуация с дождями. В итоге по разным видам системам водоотовода произошло смешение, которое привело к негативным результатам", - сказал он журналистам в четверг.

Конов предположил, что "ущерб был незначительный". "Правоохранительные органы посмотрят, что было конкретно, и дальше будет на нас (возложена обязанность принятия -ИФ) необходимых компенсационных мер, которые мы сделаем", - заверил глава холдинга.

Ранее сообщалось о зафиксированной в конце июля текущего года массовой гибели рыбы в реку Изяк в Благовещенском районе Башкирии, куда попали стоки предприятия АО "Полиэф". В связи с инцидентом Роспотребнадзор проводит проверку безопасности водоемов Благовещенского района, а также исследования на водозаборах Уфы.

"Полиэф" - единственный производитель терефталевой кислоты в России, на 100% принадлежит "СИБУРу", выпускает терефталевую кислоту и полиэтилентерефталат - сырье для производства пищевой упаковки.

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