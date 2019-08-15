Власти Удмуртии: пчелы на 213 пасеках пострадали из-за ядохимикатов

15.08.19 13:43

© РИА Новости. Сергей Аверин

15 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены компенсировать пчеловодам потери от произошедшей летом массовой гибели пчел, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики в четверг.

"В данный момент рассматривается возможность возмещения потерь пчеловодов", - говорится в сообщении со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову.

В ближайшее время планируется внести дополнения в региональный закон о пчеловодстве, в котором будут установлены права и обязанности и владельцев пасек и сельхозпроизводителей. По словам министра, также планируется создание карты пасек республики.

По ее данным, из-за обработки полей ядохимикатами в Удмуртии пострадало 213 пасек, установлен факт полной гибели 59 пчелосемей.

Глава Минсельхоза республики добавила, что в результате погодных условий есть также опасения по зимовке пчел из-за вероятности нехватки кормов.

По данным регионального министерства, в настоящее время в Удмуртии насчитывается 60 тыс. пчелосемей, 2,7 тыс. из которых содержатся в сельхозпредприятиях.

С начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае, были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. Возможной причиной называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов.