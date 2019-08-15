На ВЭФ ждут премьеров Индии, Японии и Малайзии, а также президента Монголии

15.08.19 13:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

15 августа. Interfax-Russia.ru - В пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября помимо президента РФ примут участие премьер-министры Индии, Японии, Малайзии и президент Монголии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков журналистам в четверг.

Он напомнил, что с 4 по 6 сентября во Владивостоке пройдет юбилейный пятый Восточный экономический форум, который традиционно состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

"Пятого сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с нашим президентом премьер-министр Индии Моди, премьер-министр Японии Абэ, премьер-министр Малайзии Мохамад, а также президент Монголии Баттулга", - сказал Песков.

Он уточнил, что в этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.

"Дальний Восток - это важно, инвестиционно-привлекательно, ускоренное развитие. Много вопросов для обсуждения", - добавил Песков.