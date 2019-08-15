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15.08.19 13:49
На ВЭФ ждут премьеров Индии, Японии и Малайзии, а также президента Монголии
Он напомнил, что с 4 по 6 сентября во Владивостоке пройдет юбилейный пятый Восточный экономический форум, который традиционно состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
"Пятого сентября будет главное мероприятие форума - пленарное заседание. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с нашим президентом премьер-министр Индии Моди, премьер-министр Японии Абэ, премьер-министр Малайзии Мохамад, а также президент Монголии Баттулга", - сказал Песков.
Он уточнил, что в этом году модератором пленарной сессии во Владивостоке на форуме станет ведущий ABC News Джордж Стефанопулос.
"Дальний Восток - это важно, инвестиционно-привлекательно, ускоренное развитие. Много вопросов для обсуждения", - добавил Песков.
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