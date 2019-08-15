Иркутская область к 2024г намерена увеличить экспорт сырья АПК в 2,5 раза

15.08.19 13:51

© РИА Новости. Александр Кряжев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз Иркутской области рассчитывает к 2024 году увеличить экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья до $86 млн в стоимостном выражении, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

"Увеличение экспортных поставок планируется за счет расширения ассортимента продукции, создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки", - сказал министр в ходе Байкальского международного форума партнеров.

В 2018 году регион экспортировал продукцию АПК на сумму $33,8 млн, в первом полугодии 2019 года экспорт увеличился на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, до $17,5 млн.

В настоящее время иркутские аграрии грузят на экспорт масложировую продукцию, бутилированную питьевую и минеральную воду, кондитерские изделия, мороженое, зерно, соевую муку, масло семян рапса, продукцию из дикорастущего сырья, рыбную продукцию. Основные контрагенты расположены в Монголии, Казахстане, Китае, Белоруссии, Корее, Японии, Таиланде.