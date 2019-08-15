Ингушской девочке, которую избила тетка, сделают протез руки

15.08.19 14:01

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии окажут помощь в протезировании руки местной девочке, которой ампутировали предплечье после травм от пыток, сообщает пресс-служба главы республики.

"В ближайшее время начнем консультации с привлечением как отечественных, так и зарубежных специалистов по вопросу изготовления современного бионического протеза, который максимально приближен к действию человеческой руки и значительно повышает качество жизни", - приводятся в сообщении слова сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.

"Девочка еще проходит лечение, первая операция уже прошла. Сейчас врачи НИИ наблюдают за раной. Возможно, понадобятся еще операции", - отметил он.

По словам Хамичева, помощь в протезировании будет оказываться ребенку и дальше, поскольку с возрастом биопротез необходимо менять. Постоянную помощь в этом вопросе готовы оказывать специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В свою очередь, врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что в ближайшее время будут урегулированы все вопросы для передачи девочки в заботливую и любящую семью.

"За ситуацией следит уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, я лично, а также органы опеки и правоохранительные органы. Как только будут завершены все следственные процедуры и вопросы с оформлением новой опеки, мы определим для Аиши новых родителей", - приводятся в сообщении слова Калиматова.

Ранее сообщалось, что девочку 4 июля доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии с переломами, ожогами, синяками и гангреной рук. Затем ее перевели на лечение в Москву. 7 августа из-за некроза тканей ей ампутировали часть правой руки.

По подозрению в причинении вреда здоровью девочки арестована сестра ее отца Макка Ганиева. Ребенка передали в эту семью после развода родителей без оформления документов об опеке.