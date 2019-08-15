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"Единый" билет могут внедрить в ряде регионов России по аналогии с Крымом

© РИА Новости. Владимир Трефилов
15 августа. Interfax-Russia.ru - Автономная некоммерческая организация "Единая транспортная дирекция" (ЕТД), организующая перевозки по "единому" билету (включает поездку на автобусе и поезде) в Крым, планирует распространить опыт таких интермодальных перевозок и на другие регионы России, сообщила пресс-служба ЕТД.

"Одним из первых этот проект будет реализован в Курской области. Работа по внедрению "единых" билетов также ведется в Волгоградской, Ростовской и Самарской областях", - говорится в пресс-релизе.

Представители ЕТД и властей Курской области подписали соглашение, согласно которому систему "единого" билета внедрят на маршрутах следования пассажиров из любого города РФ в один из 6 городов области. Это облегчит логистические процессы и сократит время в пути, считают в ЕТД.

"На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Фатеж, Железногорск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Суджу и в обратном направлении с пересадкой на железнодорожном вокзале Курска", - говорится в пресс-релизе.

"Единый" билет можно будет приобрести в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО "РЖД". В настоящее время завершается формирование расписания, в котором время отправление автобусов будет состыковано с прибытием поездов.

"Далее к проекту планируется подключить и перевозки авиационным транспортом", - отмечает также ЕТД.

Как сообщалось, перевозки по "единому" билету в Крым и обратно с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются с 2014 года. С середины мая 2018 года они осуществляются без использования паромов, Керченская паромная переправа исключена из схемы движения после открытия автодорожной части Крымского моста.

Интермодальные перевозки по "единому" билету с использованием авиационного транспорта реализуются АНО "ЕТД" с 2016 года. Пилотным проектом стали перевозки по системе Fly&Bus из аэропорта Симферополя в города и санатории Крыма.

В целом за пять курортных сезонов услугой "единого" билета воспользовалось более 2 млн человек.

Программа "единый билет" с 2017 года работает также в Абхазии: в 5 городов республики по маршруту от железнодорожного вокзала Адлера через аэропорт Сочи.

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