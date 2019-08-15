Власти Удмуртии ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

15.08.19 14:07

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

15 августа. Interfax-Russia.ru - Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении с 15 августа режима ЧС в регионе, сообщается на официальном сайте республики.

"Ввести с 15 августа 2019 года до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации в границах территории Удмуртской Республики с региональным уровнем реагирования", - говорится в документе.

Уточняется, что режим ЧС введен из-за переувлажнения почвы в период уборки урожая и активной вегетации сельскохозяйственных культур (с 3 по 13 августа).

Ранее, 13 августа, сообщалось, что из-за сильных дождей в Удмуртии приостановлена уборочная кампания, рассматривается вопрос введения режима ЧС.