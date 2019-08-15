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15.08.19 14:09

Северо-Западную хорду в Москве достроят к концу года

© РИА Новости. Виталий Белоусов
15 августа. Interfax-Russia.ru - Строительство Северо-Западной хорды (СЗХ) в Москве планируется завершить до конца текущего года, сообщает в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года завершить строительство Северо-Западной хорды. На данный момент строительство СЗХ практически полностью завершено: уже осуществлен ввод в эксплуатацию шести из восьми участков хорды", - цитирует пресс-служба главу департамента Андрея Бочкарева.

По его словам, до конца года планируется завершить строительство моста через шлюз № 9 Канала им. Москвы и реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова.

Всего в рамках строительства СЗХ на данный момент возведено 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более 8 км. Самой длинной является эстакада в створе улицы Боженко-Толбухина через пути Смоленского направления МЖД, общая протяженность которой превышает 1,3 км.

Также в рамках проекта построено девять тоннелей общей протяженностью 5,6 км.

"Строительство тоннелей и эстакад позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в округах, соединенных СЗХ (Западном, Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном), благодаря обеспечению бессветофорного движения автотранспорта" - подчеркнул Бочкарев.

По его словам, на введенных участках СЗХ пропускная способность уже увеличилась до 30%.

СЗХ объединит территории четырех округов города - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Общая протяженность дорог в составе СЗХ составит 83 км. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы.

Ранее сообщалось, что работы по строительству Северо-Восточной хорды (СВХ) планируется завершить в течение трех лет.

СЗХ и СВХ вместе с Юго-Восточной хордой и Южной рокадой войдут в состав так называемого хордового кольца, которое является ключевым транспортным проектом столицы ближайших лет и будет завершено в 2022-2023 годах.

Как сообщалось, проектированием скоростных внутригородских магистралей Москвы - ТТК, СЗХ, СВХ - занимается АО "Мосинжпроект".

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