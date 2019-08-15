|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
15.08.19 14:09
Северо-Западную хорду в Москве достроят к концу года
"Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года завершить строительство Северо-Западной хорды. На данный момент строительство СЗХ практически полностью завершено: уже осуществлен ввод в эксплуатацию шести из восьми участков хорды", - цитирует пресс-служба главу департамента Андрея Бочкарева.
По его словам, до конца года планируется завершить строительство моста через шлюз № 9 Канала им. Москвы и реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова.
Всего в рамках строительства СЗХ на данный момент возведено 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более 8 км. Самой длинной является эстакада в створе улицы Боженко-Толбухина через пути Смоленского направления МЖД, общая протяженность которой превышает 1,3 км.
Также в рамках проекта построено девять тоннелей общей протяженностью 5,6 км.
"Строительство тоннелей и эстакад позволило значительно улучшить транспортную ситуацию в округах, соединенных СЗХ (Западном, Северо-Западном, Северном и Северо-Восточном), благодаря обеспечению бессветофорного движения автотранспорта" - подчеркнул Бочкарев.
По его словам, на введенных участках СЗХ пропускная способность уже увеличилась до 30%.
СЗХ объединит территории четырех округов города - Западного, Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного. Общая протяженность дорог в составе СЗХ составит 83 км. Она пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и разгрузит центральную часть города, связав периферийные районы.
Ранее сообщалось, что работы по строительству Северо-Восточной хорды (СВХ) планируется завершить в течение трех лет.
СЗХ и СВХ вместе с Юго-Восточной хордой и Южной рокадой войдут в состав так называемого хордового кольца, которое является ключевым транспортным проектом столицы ближайших лет и будет завершено в 2022-2023 годах.
Как сообщалось, проектированием скоростных внутригородских магистралей Москвы - ТТК, СЗХ, СВХ - занимается АО "Мосинжпроект".
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket