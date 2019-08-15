Росавиация: севший на поле А321 был заправлен 16 тоннами топлива

15.08.19 14:22

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Пассажирский лайнер А-321 "Уральских авиалиний", который в утром в четверг совершил аварийную посадку на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский, поднялся в воздух с максимальной взлетной массой, заявил глава "Росавиации" Александр Нерадько.

"Самолет взлетал почти с максимальной взлетной массой, в данном случае было более 82 тонн. 16 тонн - топливо. Вы представляете, какие могли быть последствия, если бы не это верное решение экипажа", - заявил Нерадько в четверг журналистам.

Брифинг главы Росавиации показал телеканал "Россия-24"

По его словам, угрозы возгорания самолета нет. "Самолет обработан специальной противопожарной пеной, угрозы возгорания на борту нет. Как только комиссия по расследованию даст разрешение, топливо будет слито", - сообщил Нерадько

Глава Росавиации также сообщил, что самолет совершенно точно совершил столкновение с птицами. "У меня фотографии тех тушек, чаек, которые остались на взлетной полосе", - отметил Нерадько.

Минприроды РФ в свою очередь потребовало провести проверку объектов твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе аэропорта Жуковский, где в четверг совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний" Airbus А321.

"Минприроды России настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ - Московской области", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

В министерстве уточнили, что проверка должна быть проведена силами Росприроднадзора Московской области.

"По законодательным нормам в радиусе 15 км от контрольной точки аэродрома запрещено размещение свалок. За безопасность радиуса отвечает эксплуатирующая авиационная организация. Данных о размещении в контрольном радиусе объектов ТКО, входящих в перечень НВОС (негативное воздействие на окружающую среду - ИФ), у Минприроды России отсутствуют. Вопрос с несанкционированными свалками должен находится на контроле регионального Минприроды", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что в настоящее время мероприятия по ликвидации (рекультивации) несанкционированных свалок в границах городов и особо опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на территории города Жуковский Московской области в федеральном проекте "Чистая страна" отсутствуют и по состоянию на 15 августа заявлений для включения объектов накопленного вреда окружающей среде, расположенных на территории города Жуковский Московской области в ГРОНВОС (госреестр объектов накопительного воздействия на окружающую среду) в установленном порядке не поступало.

Представители летающих из подмосковного аэропорта "Жуковский" авиакомпаний ранее заявляли, что не видят проблем с обеспечением орнитологической защиты в аэропорту.

"Нормальный аэропорт, все в порядке (с орнитологической защитой - ИФ), тут надо разобраться в конкретной ситуации", - сказал "Интерфаксу" гендиректор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов.

В авиакомпании "ИрАэро", которая также выполняет регулярные рейсы из "Жуковского", "Интерфаксу" заявили, что опасных ситуаций с птицами в подмосковном аэропорту у нее ни разу не возникало. "За все время сотрудничества с "Жуковским" у нас не было проблем, в том числе каких-либо помех на взлетной полосе. Нареканий к работе авиаузла у авиакомпании нет", - сказал представитель "ИрАэро".

Кроме "Уральских авиалиний" и "ИрАэро, регулярные пассажирские рейсы из "Жуковского" выполняют "Белавиа" и таджикская Somon air.

"Интерфакс" направил запрос в компанию "Рампорт Аэро", которая управляет аэропортом. В Летно-исследовательском институте (ЛИИ) им. Громова, на балансе которого находится ВПП "Жуковского" ("Рампорт Аэро" арендует полосу), сообщили, что во время вылета А321 "Уральских авиалиний" орнитологические средства обеспечения полетов работали штатно.

"Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц", - заявили в ЛИИ, отметив, что аэродром сертифицирован Росавиацей по всем стандартам гражданской авиации.

Как сообщалось, в четверг утром самолет А321 "Уральских авиалиний" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил аварийную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, 55 человек обратились за медпомощью.