"Умный контроль" сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье

15.08.19 14:29

© РИА Новости. Илья Питалев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Группа компаний "РТ-Инвест" входит в госкорпорацию "Ростех") представила пилотный проект цифровизации сбора и транспортировки коммунальных отходов на базе собственной платформы телематических сервисов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Проект "РТ-Инвест" по цифровому управлению коммунальными отходами включает оснащение контейнеров датчиками уровня наполнения - "умный бак", а мусоровозов - датчиками контроля их навесного оборудования", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, развитие этой технологии потребовало более 1 млрд руб. инвестиций, но затраты не будут перекладываться на формирующуюся отрасль обращения с отходами.

В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.

До конца 2020 года компания планирует установить подобные датчики на всех контейнерах в Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском кластерах, находящихся в ведении компании.

"Кроме того, на полигонах будут установлены специально разработанные сенсоры и датчики контроля выбросов свалочного газа и фильтрата. Таким образом, надзорные ведомства и региональные операторы смогут оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации", - сообщили в компании.

Первые такие "умные полигоны" появятся в Московской области уже в сентябре в кластерах, находящихся в ведении "РТ-Инвест".