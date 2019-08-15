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15.08.19 14:31
Медведев подписал стратегию развития экспорта услуг, предполагающую рост до $100 млрд
"Я подписал стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Это очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через 6 лет объем экспорта должен достичь $100 млрд", - сказал Медведев, открывая заседание правительства.
"В стратегии определены направления, по которым нужно идти, приоритеты - это не только транспорт или строительство, это и высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и ряд других направлений", - пояснил премьер-министр.
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