Медведев подписал стратегию развития экспорта услуг, предполагающую рост до $100 млрд

15.08.19 14:31

© РИА Новости. Екатерина Штукина

15 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал стратегию развития экспорта услуг, согласно которой объем экспорта к 2025 году должен достичь $100 млрд.

"Я подписал стратегию развития экспорта услуг до 2025 года. Это очень перспективный рынок, на котором Россия пока представлена недостаточно, но через 6 лет объем экспорта должен достичь $100 млрд", - сказал Медведев, открывая заседание правительства.

"В стратегии определены направления, по которым нужно идти, приоритеты - это не только транспорт или строительство, это и высокотехнологичные услуги, включая медицинские, образовательные, интеллектуальная собственность и ряд других направлений", - пояснил премьер-министр.