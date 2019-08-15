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15.08.19 14:42
В Кремле нашли и обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
"В ходе работ с грунтом была обнаружена авиационная бомба - по всей вероятности авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Вам известно, что в период 1941-1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам", - сказал Хлебников журналистам на Соборной площади в Кремле в четверг.
Он отметил, что бомба не разорвалась и была скрыта большим слоем грунта. Специалисты выполнили все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.
"Все спокойно, в настоящее время этот предмет вывезен, эвакуирован с территории Московского Кремля и будет подвергнут ликвидации", - добавил Хлебников.
По словам коменданта, работы по укреплению грунта проводились в Тайницком саду - в части Кремля ближе к Москве-реке. Ранее там находился ледник - подгреб для хранения провизии.
"Там делали срез грунта под гидроизоляцию для того, чтобы это помещение можно было приспособить под другие хозяйственные нужды", - добавил Хлебников, отвечая на вопрос "Интерфакса".
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