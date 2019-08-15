Горбунов вступился за избирком, дважды отказавший Митрохину в регистрации в МГД

15.08.19 14:46

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Окружная избирательная комиссия 43-го округа, которая два раза отказывала в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы "яблочнику" Митрохину, действовала в строгом соответствии с законодательством, заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Никаких нарушений в работе комиссии я не вижу", - сказал он на пресс-конференции в четверг.

По его словам, проверка подписей избирателей окружными комиссиями проводилась в строгом соответствии с нормами закона, затем появилось обращение Общественной палаты Москвы с просьбой все неточности трактовать в пользу кандидатов, в результате чего при рассмотрении жалоб кандидатам вернули отдельные подписи избирателей.

"Это единственная комиссия (43-го округа - ИФ), которая изначально отказала в регистрации всем кандидатам, собиравшим подписи - и провластным, и оппозиционным", - добавил Валентин Горбунов.

В минувшую среду ОИК 43-го округа, исполняя решение Мосгорсуда, с третьей попытки зарегистрировала Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

В первый раз комиссия 43-го округа отказала Митрохину в регистрации 16 июля. После этого он подал жалобу в Мосгоризбирком, который отменил решение об отказе в регистрации, обязав ОИК повторно рассмотреть вопрос о регистрации. Однако окружная комиссия и после этого решения 6 августа повторно отказала Митрохину в регистрации, после чего он обжаловал это решение в Мосгорсуде. 13 августа суд постановил отменить решение ОИК и обязал ее зарегистрировать Митрохина кандидатом.