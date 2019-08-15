Дети из разных регионов РФ находились в самолете, аварийно севшем в Жуковском

15.08.19 15:00

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Дети из Московской области, Тамбова и Смоленска находились на борту самолета А321, аварийно севшего в поле у аэропорта "Жуковский", сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Всем (детям - ИФ) оказана помощь, дети уже отпущены с родителями для прохождения амбулаторного лечения по месту жительства", - приводит слова Мишоновой пресс-служба уполномоченного.

Она уточнила, что в ходе инцидента пострадали дети из Московской области, Тамбова и Смоленска.

Мишонова также поблагодарила оперативные службы Подмосковья за профессиональные и четкие действия в экстренной ситуации.

Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.

По последней информации, за медицинской помощью обратились 55 человек, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек.