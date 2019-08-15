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15.08.19 15:00
Дети из разных регионов РФ находились в самолете, аварийно севшем в Жуковском
"Всем (детям - ИФ) оказана помощь, дети уже отпущены с родителями для прохождения амбулаторного лечения по месту жительства", - приводит слова Мишоновой пресс-служба уполномоченного.
Она уточнила, что в ходе инцидента пострадали дети из Московской области, Тамбова и Смоленска.
Мишонова также поблагодарила оперативные службы Подмосковья за профессиональные и четкие действия в экстренной ситуации.
Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области.
По последней информации, за медицинской помощью обратились 55 человек, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек.
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