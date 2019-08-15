Виртуальный маршрут проложили по курганам ландшафтного парка "Митино"

15.08.19 15:03

© РИА Новости. Антон Денисов

15 августа. Interfax-Russia.ru - Виртуальный маршрут по памятникам археологии в ландшафтном парке "Митино" подготовлен ко дня археолога, сообщили в четверг в Мосгорнаследии.

Там отметили, что памятники отмечены кликабельными точками на интерактивной карте на портале "Узнай Москву".

"По высокой плотности сохранявшихся до нашего времени памятников археологии территория ландшафтного парка Митино не имеет себе равных в Московском регионе. В настоящее время на территории парка находятся 12 памятников археологии, древнейший из которых возник на этом месте в VII до н.э. Часть этих памятников - курганные могильники, селища, городище, а также фрагменты знаменитой Волоцкой дороги - 700-летнего "дублера" современного Волоколамского шоссе - включена в виртуальный маршрут", - рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов.

Он подчеркнул, что цель создания этого маршрута - познакомить жителей с местами, где расселялись предки, узнать о загадочных племенах, живших на нынешней территории Митино.

Маршрут начинается от станции метро "Волоколамская", рядом с которой находится первая точка - курганы 1-го и 2-го Спас-Тушинского курганного могильника. Этот открытый еще в XIX веке могильник некогда насчитывал 78 насыпей (часть из них частично повреждена или полностью уничтожена застройкой XX века).

В результате раскопок было установлено, что насыпи скрывают под собой славянские погребения конца XII-XIII вв. н.э., принадлежавшие представителям племени вятичей, т.е. того племени, которое занимало всю долину реки Москвы и территорию современной столицы.

"Узнай Москву" - межведомственный проект по достопримечательностям города, который содержит описания более 1,7 тыс. зданий и сооружений, 607 памятников, 290 музеев, 170 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 76 тематических прогулочных маршрутах.