Томский губернатор потребовал к зиме привести в порядок все военные мемориалы

15.08.19 15:08

© РИА Новости. Яков Андреев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от глав муниципалитетов до конца строительного сезона привести в порядок все мемориалы погибшим в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба обладминистрации.

"Готовясь к 75-летию Победы, областной бюджет направил в муниципалитеты 100 миллионов рублей на приведение в порядок всех мемориальных комплексов погибшим в годы Великой Отечественной. Учитывая наше короткое сибирское лето, все работы нужно завершить до холодов в этом году", - сказал Жвачкин в четверг в ходе поездки в Каргасокский район.

При этом он подверг жесткой критике власти района, которые совсем недавно приступили к реконструкции памятника и стел в парке Победы, на которые из областного бюджета было выделено 4,4 млн рублей.

"Прошу глав муниципалитетов это учесть, спрошу строго. Каргасок - на особый контроль", - сказал губернатор.

В ходе поездки Жвачкин также проинспектировал качество работ, выполненных по национальному проекту "Жилье и городская среда".

В этом году по входящей в национальный проект программе "Формирование комфортной городской среды" в Каргаске благоустраивают сквер у памятника Ленину, парк Победы, детскую площадку и зону отдыха.

Из федерального бюджета на обустройство каргасокских общественных пространств выделено 5,4 млн рублей.