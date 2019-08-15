Кабмин обсуждает выделение 3 млрд руб. допсубсидий на льготный лизинг автомобилей

15.08.19 15:13

© РИА Новости. Александр Астафьев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ обсудит на заседании в четверг вопрос выделения 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг автомобилей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Распределим мы ряд субсидий. В частности, речь идет о выделении из резервов дополнительных 3 млрд руб. на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме. Такие программы покупки легковых автомобилей, легких грузовиков и тягачей все более востребованы", - заявил премьер в ходе заседания.

"Рассчитываем, что уже до конца этого года эти деньги помогут приобрести в лизинг не менее 2 300 единиц колесных транспортных средств и свыше 22 тыс. автомобилей по программам кредитования", - отметил Медведев.

В конце июня Медведев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым заявил, что правительство дополнительно выделит 10 млрд руб. на перезапуск программ господдержки спроса на российском авторынке с 1 июля. Премьер отмечал, что указанные программы "работают весьма успешно" и "направлены на стимулирование продаж российских автомобилей".

Предполагалось, что 6 млрд руб. будет выделено на финансирование программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", еще 4 млрд руб. - на лизинг легковых и грузовых автомобилей.

При этом 3 млрд руб. будет выделено из резервного фонда правительства, 7 млрд руб. - по итогам осенних корректировок бюджета-2019.

В июне Мантуров говорил, что правительство РФ обсуждает продление программ господдержки спроса в автопроме, объемы финансирования могут составить около 10 млрд руб. "Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - говорил он, указывая, что программа поможет стабилизировать объемы производства. "Мы ориентируемся на объем примерно в 10 млрд. Как это распределится: 6 - автокредитование, примерно 4 - лизинг", - сказал тогда министр.