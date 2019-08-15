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15.08.19 15:22

Выставка керамики разных эпох открылась в заповеднике "Брянский лес"

Фото с сайта заповедника "Брянский лес"
15 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты смоленского исторического клуба "Истоки" сделали реплики (точные копии) керамических изделий разных эпох для специальной археологической выставки в заповеднике "Брянский лес", сообщает пресс-служба заповедника.

Выставка открылась в День археолога (отмечается 15 августа).

Уточняется, что на ней представлены 19 керамических сосудов разного предназначения из разных исторических эпох, но из одного места - территория вокруг заповедника "Брянский лес".

"В экспозиции есть и изделия, сделанные на гончарном круге, и те, которые лепились вручную. Смоленские реконструкторы повторили для каждого из них именно тот способ, которым керамика была создана изначально",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что есть изделия, принадлежащие к эпохе бронзы, изделия роменской культуры, сосуды раннеславянской эпохи, керамика 18, 19 и 20 веков.

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