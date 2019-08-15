Лайнер А321, севший на поле в Подмосковье, не подлежит восстановлению

15.08.19 15:41

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Самолет Airbus A321 компании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), совершивший аварийную посадку при взлете из аэропорта "Жуковский", восстанавливать не будут, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиакомпании.

"Восстановлению не подлежит", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, борт был застрахован в СК "АльфаСтрахование".

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

По предварительным данным Росавиации, после отрыва лайнера от взлетно-посадочной полосы произошло столкновение со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к серьезным перебоям в их работе.