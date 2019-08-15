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15.08.19 15:41
Лайнер А321, севший на поле в Подмосковье, не подлежит восстановлению
"Восстановлению не подлежит", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, борт был застрахован в СК "АльфаСтрахование".
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадали 55 человек, в том числе 17 детей, госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.
По предварительным данным Росавиации, после отрыва лайнера от взлетно-посадочной полосы произошло столкновение со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к серьезным перебоям в их работе.
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