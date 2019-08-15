Мосгорсуд отказался отпустить из-под домашнего ареста Майкла Калви

15.08.19 15:44

© РИА Новости. Илья Питалев

15 августа. Interfax-Russia.ru - Московский городской суд признал законным домашний арест старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, американскому бизнесмену Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменений", - огласила решение судья.

Вместе с тем, Мосгорсуд снял с Калви запрет "покидать и менять без письменного разрешения следователя и контролирующего органа место проживания", а также исключил из резолютивной части ссылку на запрет "общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами, не являющимися свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми по делу".

"Данное постановление не смягчает условий содержания и не меняет его статус, а лишь вносит юридическую грамотность в суть наложенных ранее запретов. Калви по-прежнему остаётся под домашним арестом, покидать жилое помещение без разрешения следователя он по-прежнему не может. Не может общаться с любыми лицами, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом", - пояснила "Интерфаксу" решение пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Так называемое "дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования стали шесть человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев..

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).