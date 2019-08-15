Многодетные в Тульской области будут получать дополнительно по 150 тыс. рублей

15.08.19 15:49

Фото с сайта правительства Тульской области

15 августа. Interfax-Russia.ru - В Тульской области с 2020 года увеличат размер регионального материнского капитала для многодетных семей и выплаты при рождении детей, сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова журналистам в четверг.

"По инициативе губернатора Алексея Дюмина размер областного материнского капитала при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января 2020 года будет повышен до 150 тысяч рублей (в настоящее время - 65,9 тыс. рублей). Также будет введена норма, которая позволяет многодетным семьям взамен предоставления земельного участка получить компенсацию в размере 200 тысяч рублей. С учетом федеральных выплат объем поддержки на улучшение жилищных условий составит порядка 1,2 миллиона рублей", - сказала Гремякова.

Кроме того, планируется ввести новые ежемесячные выплаты на каждого ребенка старше трех лет в многодетной семье, в которой родился третий и последующий ребенок. Сумма ежемесячных выплат составит от 3 тыс. до 11 тыс. рублей.

"Если третий ребенок рождается после 1 января следующего года, то суммарный объем ежемесячных выплат для семьи составит порядка 32 тысяч рублей. Это в два раза больше, чем сейчас", - отметила зампред облправительства.

По оценке тульских властей, ежегодно на поддержку многодетных семей из регионального бюджета направляется порядка 1,8 млрд рублей. В 2020 году эта сумма будет увеличена еще почти на полмиллиарда.

Она также назвала ряд других мер по повышению рождаемости. В их числе: создание групп длительного пребывания детей в детских садах до 22 часов; введение института сертифицированных нянь; привлечение волонтеров старшего поколения в сферу дополнительного образования. Особое внимание уделяется профилактике заболеваний и сохранению репродуктивного здоровья женщин и ряд других мер.

"Мы уверены, что в ситуации снижения численности женщин детородного возраста преодолеть демографический спад возможно, прежде всего, за счет увеличения числа детей в семьях. При этом важно создать условия для того, чтобы семья могла принять решение о рождении ребенка, не опасаясь ухудшения своего экономического положения", - подчеркнула Гремякова.

Необходимые законопроекты уже подготовлены и будут направлены в Тульскую областную думу.

По данным облправительства, с 2013 по 2015 годы в регионе существенно выросла рождаемость. Но затем Тульская область снова столкнулась с проблемой снижения этого показателя. В 2018 году в области родилось на тысячу детей меньше, чем в 2017 году. Одна из главных причин - демографическая яма 90-х годов.

В то же время по сравнению с 2012 годом количество многодетных семей в регионе увеличилось в 2 раза, ежегодно их количество увеличивается на тысячу.