Челябинское УФАС фиксирует рост числа жалоб на незаконную рекламу

15.08.19 15:57

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

15 августа. Interfax-Russia.ru - Количество обращений в Челябинское УФАС о нарушении рекламного законодательства в первом полугодии 2019 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила руководитель ведомства Анна Козлова на пресс-конференции в четверг в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" в Челябинске.

Если за первое полугодие прошлого года было 214 обращений, то за 6 месяцев текущего года поступило 272 обращения, уточнила она.

"Нас настораживает тенденция, что не снижается число жалоб на незаконную SMS-рассылку. В частности, поступило 147 обращений на ненадлежащую рекламу различных финансовых услуг без согласия потребителя. Это проблема, с которой нужно бороться", - сказала Козлова.

Второе место занимают жалобы на незаконную рекламу финансовых организаций - за первое полугодие поступило 15 таких обращений.

"Например, ломбард "Золотая рыбка" в своей рекламе указывает, что работает 24 часа в сутки, тогда как по действующему законодательству ломбард должен работать до 20.00 и не позже. Либо ломбард говорит, что берет в залог недвижимое имущество, при этом он не может выдавать деньги под залог недвижимости", - отметила руководитель Челябинского УФАС.

Кроме того, поступают жалобы на микрофинансовые организации. МФО обещают заем под 0%, не уточняя при этом в рекламе, что беспроцентный заем предоставляется только в первый день его выдачи. При этом такое требование предусмотрено действующим законодательством.

Жители также часто жалуются на ненадлежащую рекламу медицинских услуг и алкогольной продукции.

По мнению Козловой, рост числа жалоб связан с более активным информированием о деятельности антимонопольных органов, а также с либерализацией рекламного законодательства.

"Никто содержание рекламы больше не контролирует, в итоге рынок стал свободен. Более того, заменили штрафы на предупреждение, поэтому меньше стали бояться", - пояснила она.