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15.08.19 16:02
Шестой случай АЧС зарегистрирован в Новгородской области
Как сообщает сайт регионального комитета ветеринарии в четверг, новый случай инфекции зафиксирован в охотничьих угодьях в районе деревни Иловенка под городом Сольцы. Ветеринары проводят в Солецком районе противоэпизоотические мероприятия. Решается вопрос о введении карантина.
Как сообщалось, текущим летом случаи АЧС у свиней и диких кабанов уже пять раз регистрировались в соседних с Солецким районом - Шимском и Батецком. В целях профилактики охотники в ближайшие месяцы отстреляют около 3 тыс. кабанов, что более чем наполовину превышает численность этих животных в регионе.
В 2018 году вспышка безопасной для людей, но смертельной для животных АЧС в регионе была зарегистрирована на крупном животноводческом предприятии "Новгородский бекон", где пришлось уничтожить около 37 тыс. свиней. В настоящее время решается вопрос о полном снятии ограничений и возобновлении работы предприятия.
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