Шестой случай АЧС зарегистрирован в Новгородской области

15.08.19 16:02

© РИА Новости. Александр Кондратюк

15 августа. Interfax-Russia.ru - Шестой за лето случай африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Новгородской области.

Как сообщает сайт регионального комитета ветеринарии в четверг, новый случай инфекции зафиксирован в охотничьих угодьях в районе деревни Иловенка под городом Сольцы. Ветеринары проводят в Солецком районе противоэпизоотические мероприятия. Решается вопрос о введении карантина.

Как сообщалось, текущим летом случаи АЧС у свиней и диких кабанов уже пять раз регистрировались в соседних с Солецким районом - Шимском и Батецком. В целях профилактики охотники в ближайшие месяцы отстреляют около 3 тыс. кабанов, что более чем наполовину превышает численность этих животных в регионе.

В 2018 году вспышка безопасной для людей, но смертельной для животных АЧС в регионе была зарегистрирована на крупном животноводческом предприятии "Новгородский бекон", где пришлось уничтожить около 37 тыс. свиней. В настоящее время решается вопрос о полном снятии ограничений и возобновлении работы предприятия.