Рабочая группа свердловского Заксобрания подготовит изменения в градостроительстве после протестов из-за строительства храма

15.08.19 16:28

© РИА Новости. Павел Лисицын

15 августа. Interfax-Russia.ru - Общественный совет Законодательного собрания Свердловской области предложил создать рабочую группу для подготовки изменений в Градостроительный кодекс РФ после протестов из-за строительства храма в Екатеринбурге.

Пресс-служба регионального парламента сообщает, что изменения предлагается внести в пункт 5.1, где "речь идет об учете общественного мнения и порядке проведения публичных слушаний".

По словам председателя совета Владимира Виницкого, протесты против застройки парков и скверов прошли в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Казани, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.

"Это отражение несовершенства законодательства в части учета общественного мнения по вопросам изменения градостроительной документации в отношении земель, занятых скверами, парками, городскими садами и иными территориями общественного пользования", - говорится в сообщении.

Председатель регионального парламента Людмила Бабушкина отметила, что вопрос актуальный и его необходимо тщательно проработать.

"Уверена, что депутаты Законодательного собрания прислушаются к мнению Общественного совета, и рабочая группа будет создана. Вопрос действительно актуальный (...) У меня ряд предложений и рекомендаций вызывает вопросы, думаю, что и эксперты будут не со всем согласны. Затем наша законодательная инициатива будет рассматриваться депутатами Государственной думы. Надо тщательно проработать вопрос, чтобы законопроект был принят ", - пояснила Бабушкина.

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма в сквере Октябрьской площади у Драмтеатра. Позже власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для храма, а Екатеринбургская епархия отказалась от идеи строить собор в сквере.