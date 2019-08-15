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15.08.19 17:36
Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 74 – МЧС
"По состоянию на 16:00, 74 пассажира самолета (из них 19 детей) обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о 55 пострадавших.
В свою очередь, первый замгендиректора компании "Рампорт Аэро", владеющей аэропортом "Жуковский", Евгений Солодилин заявил, что все пассажиры аэробуса, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, получат компенсацию по 100 тысяч рублей.
"По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, - соответственно, здесь страховой случай", - заявил Солодилин журналистам в четверг.
По его словам, часть пассажиров лайнера, совершившего аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области, вылетит в четверг вечером из аэропорта "Домодедово".
"39 пассажиров были практически сразу отправлены в аэропорт "Домодедово", их разместили в гостинице. В 20:25 специальным рейсом "Уральских авиалиний" они будут отправлены в Симферополь", - сказал Солодилин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Он уточнил, что порядка 50 пассажиров аварийно севшего лайнера вернули билеты.
"Совместно с аэропортом и авиакомпанией был организован возврат денег за билеты 50 пассажирам", - сказал он.
Остальные пассажиры рейса, как сообщил Солодилин, сменили даты отлета.
"Некоторые будут вылетать завтра, некоторые - послезавтра из аэропортов "Жуковский" и "Домодедово"", - отметил владелец аэропорта.
Солодилин добавил, что личные вещи пассажиров самолета А321 уже выгружены и переданы непосредственно пассажирам.
"Есть несколько пассажиров, которые еще не получили багаж, но это связано, в первую очередь, с организационными вопросами. В самолете этих вещей нет", - подчеркнул он.
Он также сообщил, что одна из пассажирок в момент эвакуации потеряла паспорт. "Мы совместно с администрацией города отправили ее в паспортный стол, где ей будут выданы документы, с помощью которых она сможет передвигаться по территории России", - сказал Солодилин.
Кроме того, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что следствие и специально созданная комиссия проверят имеющуюся информацию о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов.
"Есть информация о том, что вблизи аэродрома находится полигон бытовых отходов. Я думаю, что этим сейчас будет заниматься следствие и комиссия по расследованию, и рекомендации будут сформированы", - сказал Нерадько в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
По его словам, в районе аэропорта "Жуковский" будут усилены меры орнитологического обеспечения безопасности полетов.
"Я думаю, что сейчас летно-исследовательский институт имени Громова, в введении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов", - сказал Нерадько в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
Касаясь темы вопросов к конструкции и системам аэробуса А-321 после ЧП, произошедшего в четверг, он сказал, что это установит комиссия по расследованию.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.
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