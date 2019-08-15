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Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 74 – МЧС

© РИА Новости. Ruptly
15 августа. Interfax-Russia.ru - Число пострадавших при аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье возросло до 74 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МЧС.

"По состоянию на 16:00, 74 пассажира самолета (из них 19 детей) обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 55 пострадавших.

В свою очередь, первый замгендиректора компании "Рампорт Аэро", владеющей аэропортом "Жуковский", Евгений Солодилин заявил, что все пассажиры аэробуса, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, получат компенсацию по 100 тысяч рублей.

"По решению авиакомпании и страховой компании, всем пассажирам будет выплачена компенсация в 100 тысяч рублей. То, что касается пассажиров, которые получили повреждения и находятся в больнице, - соответственно, здесь страховой случай", - заявил Солодилин журналистам в четверг.

По его словам, часть пассажиров лайнера, совершившего аварийную посадку в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области, вылетит в четверг вечером из аэропорта "Домодедово".

"39 пассажиров были практически сразу отправлены в аэропорт "Домодедово", их разместили в гостинице. В 20:25 специальным рейсом "Уральских авиалиний" они будут отправлены в Симферополь", - сказал Солодилин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что порядка 50 пассажиров аварийно севшего лайнера вернули билеты.

"Совместно с аэропортом и авиакомпанией был организован возврат денег за билеты 50 пассажирам", - сказал он.

Остальные пассажиры рейса, как сообщил Солодилин, сменили даты отлета.

"Некоторые будут вылетать завтра, некоторые - послезавтра из аэропортов "Жуковский" и "Домодедово"", - отметил владелец аэропорта.

Солодилин добавил, что личные вещи пассажиров самолета А321 уже выгружены и переданы непосредственно пассажирам.

"Есть несколько пассажиров, которые еще не получили багаж, но это связано, в первую очередь, с организационными вопросами. В самолете этих вещей нет", - подчеркнул он.

Он также сообщил, что одна из пассажирок в момент эвакуации потеряла паспорт. "Мы совместно с администрацией города отправили ее в паспортный стол, где ей будут выданы документы, с помощью которых она сможет передвигаться по территории России", - сказал Солодилин.

Кроме того, глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что следствие и специально созданная комиссия проверят имеющуюся информацию о том, что вблизи аэропорта Жуковский находится полигон бытовых отходов.

"Есть информация о том, что вблизи аэродрома находится полигон бытовых отходов. Я думаю, что этим сейчас будет заниматься следствие и комиссия по расследованию, и рекомендации будут сформированы", - сказал Нерадько в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, в районе аэропорта "Жуковский" будут усилены меры орнитологического обеспечения безопасности полетов.

"Я думаю, что сейчас летно-исследовательский институт имени Громова, в введении которого находится аэродром, примет дополнительные меры для орнитологического обеспечения безопасности полетов", - сказал Нерадько в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Касаясь темы вопросов к конструкции и системам аэробуса А-321 после ЧП, произошедшего в четверг, он сказал, что это установит комиссия по расследованию.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.

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