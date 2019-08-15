Мутко поручил доработать план обеспечения жильем пострадавших от наводнения в Иркутской области

15.08.19 17:00

© РИА Новости. Игорь Зарембо

15 августа. Interfax-Russia.ru - План обеспечения жильём пострадавших от наводнения в Иркутской области будет доработан и утвержден до конца сегодняшнего дня, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Ранее президент Владимир Путин поручил до 15 августа утвердить план по обеспечению пострадавших от наводнения жилыми помещениями.

"Этот документ у нас сегодня представлен правительством, но хотел бы сразу сказать, что мы должны его методологически абсолютно переделать. Документ должен быть понятен, логичен. Этот план должен быть легко контролируемым, в нем должны быть практические мероприятия со списком каждого гражданина, его потребности в восстановлении жилищных прав. Мы должны видеть сроки восстановления жилья или переезда", - сказал Мутко в четверг на заседании комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области.

Он подчеркнул, что план должен учитывать поправки по срокам предоставления жилья.

"Сегодня мы его утвердим, но с учетом доработок, о которых я сказал. В нем также должны быть меры, связанные с социальными услугами для граждан, которые будут ждать жилье, и компенсационными мерами. Этот документ должен быть другого свойства, его невозможно контролировать. Будем сегодня дорабатывать", - добавил Мутко.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 984 дома с населением 5 424 человека.

По данным на 13 августа, общее количество поврежденных жилых помещений в Иркутской области составляло 17 370, из них 1,3 тыс. индивидуальных жилых домов было снесено потоками воды. Под снос определено 5 143 жилых помещений, под ремонт - 4 977 помещений.