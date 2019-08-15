На мировой чемпионат Worlskills в Казань начали прибывать участники

15.08.19 17:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 августа. Interfax-Russia.ru - Первые иностранные участники мирового чемпионата Worldskills-2019 в четверг прибыли в Казань из Ирана, сообщила пресс-служба Минобразования Татарстана.

"С сегодняшнего дня начинается активная стадия прибытия участников. В составе иранской команды 44 человека, ребята будут участвовать в соревнованиях по 11 компетенциям", - приводятся в сообщении слова первого заместителя министра образования Татарстана Андрея Поминова.

Иранцев встретили в аэропорту Казани народными песнями и танцами. "Нам очень лестно, что Россия и Иран сейчас хорошо сотрудничают", - заявил руководитель иранской команды Риза Баджулант.

45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани с 22 по 27 августа и должен стать самым масштабным международным мероприятием в России в 2019 году. В нем примут участие 1,5 тыс. конкурсантов из 69 стран мира, которые будут соревноваться в 56 компетенциях.