Совет Госдумы рассмотрит тему фейковых новостей в "Яндексе" - Володин

15.08.19 17:19

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Ситуация с продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей будет обсуждаться 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - заявил журналистам спикер Госдумы.

Накануне Володин провел встречу с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, где обсуждалась ситуация с продвижением новостным агрегатором Яндекса информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей.

По итогам встречи Исаев пояснил парламентским журналистам, что "тема искажения информации поднята рядом депутатов Государственной Думы".

"В связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства", - сказал депутат.

Он добавил, что Володин согласился с предложением рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа.