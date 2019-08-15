Большинство пассажиров аварийного лайнера А321 отказались лететь в Крым

15.08.19 20:09

© РИА Новости. Валерий Мельников

15 августа. Interfax-Russia.ru - Основная часть пассажиров самолета "Уральских авиалиний", аварийно севшего в Подмосковье, вернут билеты, следует из сообщения авиакомпании.

"Семь пассажиров рейса U6178 вылетели в Симферополь рейсом U6-230 (ручная кладь была им выдана). Багаж будет отправлен следующим ближайшим рейсом. 65 пассажиров в данный момент расселены в гостиницу при аэропорту "Жуковский‘. (...) и отправятся в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25 (время московское). Остальные пассажиры отказались от дальнейшего перелета", - написали "Уральские авиалинии" в своем инстаграме.

Как сообщалось, всего на борту аварийно севшего самолета было 226 пассажиров.

Таким образом, от полета отказались 154 человека.

"Им будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, а также выплачены компенсации", - отмечается в сообщении.

Багаж всех пассажиров выгружен с воздушного судна и доставляется в аэропорт, а затем будет передан пассажирам. Для возврата пассажирам забытых на воздушном судне вещей будет организована страница на официальном сайте авиакомпании, где будут размещены фотографии.

В пресс-службе крымского авиаузла агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что самолет, вылетевший из аэропорта Жуковский с первой группой пассажиров аварийного лайнера, уже приземлился в Симферополе.

"Рейс "Уральских авиалиний" U6-230 благополучно совершил посадку в 19:21 мск", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, пассажиры совершившего аварийную посадку самолета будут доставлены в Симферополь тремя рейсами: Жуковский - Симферополь U6-230, Домодедово - Симферополь UУ6-35 и дополнительным рейсом Домодедово - Симферополь U6-9105. Первый лайнер вылетел в 16:58 мск, на борту находятся семеро пассажиров из пострадавшего самолета.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 75 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.