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15.08.19 20:17
Психика пилотов А321, посадивших аварийный самолет на поле, не пострадала
"Когда будет закончено расследование этой аварии государственной комиссией и МАКом, они будут включены в полеты", - сказал он.
Скуратов также заявил, что пилоты не нуждаются в психологической помощи.
"У нас устойчивые люди, с хорошей психикой. Они хорошо себя чувствуют, адекватно оценивают ситуацию", - подчеркнул гендиректор авиакомпании.
"Может быть, мы дадим отпуск ребятам", - добавил он.
Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, совершил аварийную посадку утром 15 августа в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области на кукурузном поле.
По последней информации, за медицинской помощью обратились 75 человек, из них 19 детей. Госпитализированы шесть человек.
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта подготовить документы для представления к наградам членов экипажа.
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