Росавиация: "черные ящики" севшего в поле А321 расшифруют за три дня

15.08.19 20:33

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

15 августа. Interfax-Russia.ru - Расшифровка бортовых самописцев аварийно севшего в Московской области самолета "Уральских авиалиний" А321 займет три дня, считает глава Росавиации Александр Нерадько.

"Воздушное судно не подвергалось возгоранию, поэтому расшифровка и анализ самописцев займет кратчайшее время. Думаю, что в течение трех дней расшифровка будет завершена", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Помощь в расследовании инцидента с авиалайнером А321 российским экспертам предложили французские коллеги из Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

"Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации участвует в расследовании, связанном с вопросами безопасности, которое проводят российские власти", - сообщило бюро в своем "Твиттере".

Отмечается, что делегация в составе трех следователей французского бюро, а также эксперты из Airbus "будут на месте происшествия завтра".

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации - французское правительственное агентство, которое занимается расследованием авиапроисшествий, которые произошли на территории Франции или за ее пределами, но с участием французских самолетов или производимых Францией самолетов.

В четверг утром самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" после взлета из аэропорта "Жуковский" столкнулся со стаей птиц и совершил вынужденную посадку в поле недалеко от взлетно-посадочной полосы.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

К медикам за помощью обратились 75 человек. Из числа пострадавших госпитализированы шесть человек, в том числе один ребенок.