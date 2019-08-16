"Уральские авиалинии" отменили рейсы Москва-Новосибирск из-за нехватки лайнеров

16.08.19 08:25

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Регулярные рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из "Домодедово" (Москва) в "Толмачево" (Новосибирск) и обратно отменены вечером в четверг и утром в пятницу из-за нехватки бортов после произошедшей накануне аварийной посадки в Московской области, сообщил представитель авиакомпании корреспонденту "Интерфакс-Сибирь", вылетавшему одним из рейсов.

"Самолета нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолет вышел из строя, рейсы меняются", - сказал собеседник.

На утро пятницы отменены регулярный рейс U6-100 из "Домодедово", планировавшийся на 22:25 мск 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, который был назначен на 08:00 по местному времени 16 августа (04:00 мск).

Пассажиров отправляют к месту назначения рейсами авиакомпании "ИрАэро".

Как сообщалось, самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Жуковский - Симферополь, сразу после взлета совершил аварийную посадку ранним утром в четверг в районе деревни Рыбинское Жуковского района Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.