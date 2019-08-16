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16.08.19 08:28

Еще одно село на севере Приморья оказалось отрезанным из-за паводка

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
16 августа. Interfax-Russia.ru - Паводок отрезал от внешнего мира еще одно село в Красноармейском районе на севере Приморского края, количество блокированных водой сел в крае увеличилось до семи.

"Дорожное сообщение есть везде, кроме Красноармейского района, там живет всего 502 чел во всех пунктах", - сообщил в пятницу журналистам вице-губернатор Олег Мельников.

По данным на утро пятницы, отрезанными паводком в Приморье были шесть сел Красноармейского района. Накануне туда доставили продукты, пенсии, проблем со связью и электричеством нет. Всего подтоплено 10 участков.

Также, по данным на утро пятницы, в крае было зафиксировано 18 отключений электроэнергии, почти все аварии устранены.

"На утро было 18 отключений. Осталось одно по городу Большой камень. Там есть хозяин, АО "Энергетик", он не занимается содержанием своих сетей и ремонтом (...) Я попросил прокурора с учетом ситуации применить меры прокурорского реагирования к компании", - отметил вице-губернатор.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди. Подтоплены более 70 придомовых территорий, размыты участки девяти дорог. Ливни продолжаются.

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