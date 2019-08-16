Миссия ЮНЕСКО проверила как на Камчатке оберегают охраняемые природные территории

16.08.19 08:29

© РИА Новости. Алексей Куденко

16 августа. Interfax-Russia.ru - Миссия ЮНЕСКО впервые за 12 лет посетила особо охраняемые природные территория (ООПТ) объекта Всемирного природного наследия "Вулканы Камчатки", чтобы удостовериться в его соответствии высокому международному статусу, сообщает в пятницу пресс-служба ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".

"В рамках поездки участники делегации побывали в Кроноцком заповеднике, Южно-Камчатском федеральном заказнике и на кластерных участках природного парка "Вулканы Камчатки", а также провели ряд встреч в правительстве Камчатского края", - говорится в сообщении.

Цель рабочего визита представителей ЮНЕСКО, Международного союза охраны природы, министерства природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзора - убедиться, что все их рекомендации по сохранению объекта Всемирного природного наследия выполняются. В их числе усиление охраны территорий; обеспечение благополучия популяций редких и знаковых для Камчатки видов животных, таких как дикие северные олени, медведи, лососи; проведение фундаментальных научных исследований.

"Я впечатлена красотой Кроноцкого заповедника и целостностью его природных комплексов, мы довольны работой, которая ведется в заповеднике по сохранению объекта "Вулканы Камчатки". Тем не менее, мы обеспокоены тем, что на Камчатке осталось не так много мест, где природа не тронута человеком. Для того, чтобы сохранить биоразнообразие, наши эксперты готовы к дальнейшему диалогу с теми, кто реализует проекты по развитию туризма", - цитирует пресс-служба Изабель Анатоль-Габриель, руководителя отдела Европы и Северной Америки Центра всемирного наследия ЮНЕСКО.

На ООПТ Камчатки площадь участков, где реализуются туристические программы, занимает менее 5%. В Кроноцком заповеднике - менее 1%.

"Основную угрозу для природных комплексов биосферного резервата представляют неоднократные попытки заинтересованных лиц разработать и внедрить проект по созданию промыслового стада нерки в Кроноцком озере. Это водоем, где в ходе эволюции сформировалось самое большое в мире разнообразие лососей, которые не встречаются больше нигде на планете", - сказано в сообщении.

По мнению ученых, строительство рыбохода и запуск в озеро проходного стада неминуемо приведут к экологической катастрофе и деградации экосистемы.

"Во-первых, это противоречит закону, поскольку водоем находится на территории заповедника, где сохраняется Всемирное природное наследие. Кроме того, в мире ещё не придумали инженерных конструкций, которые бы обеспечивали функционирование искусственного рыбоходного канала с таким перепадом высот. Представители миссии ЮНЕСКО очень обеспокоены поползновениями на Кроноцкое озеро. Ранее против строительства рыбохода резко высказались министр природных ресурсов России, полпред президента на Дальнем Востоке, глава Русского географического общества и губернатор Камчатского края", - приводятся в сообщении слова директора Кроноцкого заповедника Петра Шпиленка.

В ходе миссии эксперты также обсудили угрозу дикой природе в случае строительства каскада Кроноцких и Жупановских ГЭС и проблему создания охранной зоны Кроноцкого заповедника. Кроме того, в ЮНЕСКО обеспокоены проектом по созданию на части одного из кластеров природного парка "Вулканы Камчатки" туристического парка "Три вулкана" с масштабной курортной инфраструктурой.

Одна из важнейших задач, которую поставили представители миссии перед Камчатским краем - к началу следующего года разработать общий план управления ООПТ, входящими в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Для этого в ближайшее время будет создана рабочая группа.

Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Вулканы Камчатки" был образован 6 декабря 1996 года и включает в себя шесть ООПТ, расположенных в Камчатском крае. Это Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский федеральный заказник и четыре кластера природного парка "Вулканы Камчатки": Налычево, Южно-Камчатский, Быстринский и Ключевской. Одна из главных функций ООПТ - сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных.