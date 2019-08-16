Участок Чуйского тракта размыло на Алтае из-за сошедших селей

16.08.19 08:31

© РИА Новости. Кирилл Шипицин

16 августа. Interfax-Russia.ru - На трассе в двух районах Республики Алтай осложнилась обстановка из-за схода селей, спровоцированных дождями, сообщает в пятницу пресс-центр управления автомобильных дорог "Алтай" Росавтодора.

"Неблагоприятная обстановка сложилась на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Онгудайском и Кош-Агачском районах. Причиной стали обильные осадки. Утром 16 августа зафиксирован сход селей неподалеку от села Иня. Далее по направлению к границе с Монголией, в районе 710-714 км, произошло размытие земляного полотна и обочины. К проезжей части подходит вода возле населенного пункта Чуйозы", - говорится в сообщении.

Для расчистки дороги от камней и грязи направлено восемь единиц специализированной техники. Еще две бригады работают на участках в зоне подтопления, чтобы предотвратить разрушение дороги.

"Неблагоприятные погодные условия сохраняются, обстановка остается сложной на значительном участке Чуйского тракта - от Чике-Тамана до Чаган-Узуна", - подчёркивается в пресс-релизе.

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

В свою очередь в единой дежурно-диспетчерской службе Онгудайского района Республики Алтай агентству "Интерфакс-Сибирь" уточнили, что сель сошел у скального массива Белый Бом.

"В результате схода каменной россыпи и суглинка никто не пострадал. Рядом никаких построек нет. Техника уже активно занимается расчисткой", - сказал собеседник агентства.

Скальный массив Белый Бом является памятником природы Республики Алтай. В известняках Белого Бома находится Большая Белобомская пещера с протяженностью ходов 146 м, имеющая три входа и одно окно, выходящее прямо к отвесному обрыву на Чуйский тракт.