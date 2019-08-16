Семь пожаров, произошедших из-за гроз, ликвидируют в лесах Бурятии

16.08.19 08:34

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Почти 350 человек ликвидируют восемь лесных пожаров в различных районах Бурятии, один из них удалось потушить, еще два локализованы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства в пятницу.

По данным ведомства, ликвидирован лесной пожар в Джергинском заповеднике на площади 600 га, продолжается тушение возгораний в двух других природных территориях.

"Продолжаются работы в Забайкальском национальном парке и Баргузинском заповеднике общей площадью около 520 га. Там работают более 100 человек из числа лесной охраны и десантников-парашютистов", - говорится в релизе.

Также на утро пятницы продолжают ликвидировать четыре лесных пожара в Северо-Байкальском районе, один из которых локализован.

За сутки к ликвидации привлекались 348 человек и 30 единиц лесопожарной техники.

Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением остаются 33 термоточки в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах на общей площади около 109 тыс. 555 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.