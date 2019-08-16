Храм апостола Петра в Лахте освятят после масштабной реставрации

16.08.19 08:36

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

16 августа. Interfax-Russia.ruД - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в пятницу совершит чин освящения отреставрированного храма Святого апостола Петра в Лахте, сообщает пресс-служба митрополии.

В этот же день состоится крестный ход вокруг храма, божественная литургия, награждение почетными грамотами.

Храм Святого апостола Петра в Лахте построен в 1894 году в память о христианском подвиге Петра Первого - помощи в спасении утопающих матросов в 1724 году. На комплексную реставрацию храм в Лахте закрылся в 2017 году. В 2019 году в церкви закончились масштабные реставрационные работы.

В процессе проведения реставрационных работ было выявлено подлинное состояние деревянных элементов и конструкций памятника, позволяющее сохранить не только облик, но и значительную часть исторического материала сруба и конструкций здания.

Важным этапом работ стали демонтаж кирпичной пристройки западного фасада, воссоздание колокольни, восстановление кровли, декоративных элементов обшивки фасада. Специалисты провели реставрацию крылец, в том числе и парадного, над которым был восстановлен деревянный навес, реконструкцию подвала.

Во время демонтажа декоративной обшивки были обнаружены сохранившиеся фрагменты исторической окраски фасада, а также найдена карандашная надпись, оставленная неизвестным мастером при строительстве церкви. Кроме того, в ходе работ были найдены этикетка времен постройки церкви и водяной уровень.