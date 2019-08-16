Экс-кандидат в губернаторы Алтая будет баллотироваться в мэры Барнаула

16.08.19 08:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Руководитель регионального отделения "Партии роста" в Алтайском крае Андрей Крылов заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Барнаула после отставки прежнего мэра Сергея Дугина накануне, сообщил Крылов на своей странице в одной из соцсетей в пятницу.

"Я принял решение баллотироваться в мэры Барнаула", - заявил Крылов в своем видеообращении.

Крылов известен тем, что в 2018 году участвовал в выборах губернатора Алтайского края, в результате которых победу одержал Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией". Тогда он набрал более 13% голосов избирателей.

С 2017 года Крылов возглавляет региональное отделении "Партии роста" в Алтайском крае.

Как сообщалось, в четверг глава администрации Барнаула Дугин написал заявление об отставке. Он возглавил администрацию Барнаула в 2015 году. Временно исполняющим обязанности главы города назначен первый заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Франк.