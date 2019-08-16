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16.08.19 08:46
Сотни иностранных судов укрываются от тайфуна в бухтах Приморья
"Только на Ольгинском направлении собрались более 200 иностранных судов, они продолжат прибывать. Стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.
Собеседник отметил, что в ожидании пика тайфуна суда пограничного управления контролируют обстановку на рейде.
Ранее сообщалось, что около 150 иностранных судов просят российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. С улучшением погодных условий рыбаки, вынужденно укрывшиеся в бухтах Приморья, будут сопровождены до линии границы РФ.
Как сообщалось, Примгидромет на 16-17 августа объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса". По прогнозам, вихрь вызовет ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье до 4-5 метров.
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