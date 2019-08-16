Сотни иностранных судов укрываются от тайфуна в бухтах Приморья

16.08.19 08:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Из-за тайфуна "Кроса" в бухтах от юга до севера Приморья укрылись сотни иностранных судов.

"Только на Ольгинском направлении собрались более 200 иностранных судов, они продолжат прибывать. Стоят на всем северном направлении от Преображения до Тернея", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-группе пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Собеседник отметил, что в ожидании пика тайфуна суда пограничного управления контролируют обстановку на рейде.

Ранее сообщалось, что около 150 иностранных судов просят российские пограничные власти разрешить им переждать непогоду у берегов Приморья. Многие из них находятся в крайне плачевном состоянии и уже подняли флаг "терплю бедствие" в соответствии с Международным сводом сигналов. С улучшением погодных условий рыбаки, вынужденно укрывшиеся в бухтах Приморья, будут сопровождены до линии границы РФ.

Как сообщалось, Примгидромет на 16-17 августа объявил штормовое предупреждение из-за приближения тайфуна "Кроса". По прогнозам, вихрь вызовет ливни, которые будут сопровождаться сильным ветром до 25 метров в секунду, на мысах Поворотный и Белкина порывы до 30 метров в секунду. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 метров, на восточном побережье до 4-5 метров.