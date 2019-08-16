Около 1 тыс. пострадавших от взрывов в Каменке получили единовременные выплаты

16.08.19 08:48

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Более 9,5 млн рублей выплачено к настоящему времени в качестве компенсаций жителям деревни Каменка в Красноярском крае, пострадавшим в результате взрывов на складе боеприпасов, сообщает пресс-служба администрации Ачинского района.

Единовременные денежные компенсации в размере 10 тысяч рублей выплачиваются в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие системы социальной поддержки граждан". По информации управления социальной защиты населения районной администрации на сегодня выплаты получили 979 человек.

В первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар ликвидировали.

В результате двух взрывов погиб один человек, еще 39 человек пострадали: 14 получили травмы при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.