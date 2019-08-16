В нацпарке "Земля леопарда" в Приморье усилили меры безопасности в связи с АЧС

16.08.19 08:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

16 августа. Interfax-Russia.ru - Администрация национального парка "Земля леопарда" в Приморье ввела режим особого контроля за территорией из-за угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) в регионе.

"Очаг АЧС обнаружен в непосредственной близости от границ национального парка. В связи с этим руководством приняты меры по усилению режима охраны территории. Случаи заболевания диких кабанов зафиксированы не были", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в пресс-службе резервата.

Для эффективного мониторинга ситуации инспекторы нацпарка работают совместно с Охотнадзором, Росприроднадзором, пограничниками и Россельхознадзором.

Администрация "Земли леопарда" призывает местных жителей проявлять бдительность при работе на своих хозяйствах, сообщать о заболеваниях среди животных. Государственные инспекторы следят за случаями свободного выпаса домашнего скота, патрулируют границы охраняемой территории, ведут разъяснительную работу с владельцами частных хозяйств.

Потенциально опасные случаи, выявленные у границ национального парка, будут изучены специалистами.

Как сообщалось, в начале августа Россельхознадзор сообщил о вспышке африканской чумы свиней в крестьянском хозяйстве, расположенном в урочище в лесу Пограничного района. В хозяйстве было уничтожено 70 свиней. В районе ввели режим ЧС. Угрожаемой зоной были определены 100 км от территории хозяйства, где выявлено заболевание: Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Октябрьский, Михайловский муниципальные районы и Уссурийский городской округ.

В пятницу Россельхознадзор сообщил еще о двух подтвержденных очагах заболевания у диких кабанов в Пограничном районе. Также подозревается вирус АЧС у домашних кабанов в Надеждинском районе края. Пробы отправлены на проверку для подтверждения.

Национальный парк "Земля леопарда" создан в 2012 году на площади 282 тыс. га в Приморье для сохранения редчайших дальневосточных леопардов. Животный мир нацпарка богат и разнообразен. Здесь на границе России, Китая и Северной Кореи отмечена максимальная концентрация фауны во всей Северо-Восточной Азии. На заповедной территории встречаются амурские тигры и дальневосточные леопарды, охрана которых имеет международное значение. За их жизнью наблюдает более 400 фотоловушек - это крупнейшая сеть фотомониторинга диких животных в России. Камеры реагируют на движение и срабатывают во время прохода животного перед объективом.