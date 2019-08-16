Школы и детсады Петербурга признали отвечающими требованиям пожарной безопасности

16.08.19 08:59

© РИА Новости. Алексей Филиппов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Специалисты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу провели более 2 тысяч проверок и профилактических противопожарных обследований в образовательных учреждениях города в рамках подготовки к новому учебному году, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Всего на учете пожарных состоит 1 тысяча 972 учреждения образования, расположенных в 2 тысячах 628 зданиях. В итоге по всем учреждениям приняты положительные решения об их эксплуатации в новом учебном году, следует из сообщения.

Как отмечают в комитете, в 2019 году на обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений выделено более 1,1 млрд рублей. По данным комитета по образованию, все образовательные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения и управления эвакуацией, первичными средствами пожаротушения.

К началу учебного года проведены инструктажи и беседы с персоналом учреждений, практические тренировки по эвакуации.

2 сентября, в День знаний, во всех учреждениях образования будут дежурить сотрудники МЧС.