Замдиректора клиники Мешалкина Покушалов останется под домашним арестом до 19 ноября

16.08.19 09:01

© РИА Новости. Виталий Белоусов

16 августа. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска в пятницу продлил на три месяца срок домашнего ареста заместителю директора национального медицинского центра имени академика Е.Н.Мешалкина Евгению Покушалову, обвиненному в мошенничестве и отмывании денег, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из суда.

"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом Покушалову Евгению Анатольевичу на три месяца до 19 ноября 2019 года", - огласила решение судья Оксана Ефремова.

Как следует из постановления, ходатайствуя о продлении домашнего ареста, следствие обосновало его необходимостью проведения следственных действий, которым Покушалов может помешать, находясь на свободе.

Также следствие считает, что к преступлению могут быть причастны и другие лица, говорится в постановлении, контакты с ними со стороны Покушалова могут повлиять на ход следствия.

Также суд определил, что находиться под домашним арестом Покушалов будет по месту регистрации - в новосибирском Академгородке, а не в Заельцовском районе, как ранее.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Покушалова и других фигурантов, в том числе бывшего руководителя клиники Мешалкина Александра Караськова, продлен до 19 ноября 2019 года, по делу назначен ряд экспертиз.

Покушалову предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении 1 млрд 350 млн рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

Также сообщалось, что 6 августа Центральный районный суд Новосибирска продлил до 19 ноября срок содержания под стражей Караськову, а 1 августа - его супруге Ирине Бойцовой.

Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина, предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Караськов обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Покушалова.