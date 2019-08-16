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16.08.19 09:01
Замдиректора клиники Мешалкина Покушалов останется под домашним арестом до 19 ноября
"Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом Покушалову Евгению Анатольевичу на три месяца до 19 ноября 2019 года", - огласила решение судья Оксана Ефремова.
Как следует из постановления, ходатайствуя о продлении домашнего ареста, следствие обосновало его необходимостью проведения следственных действий, которым Покушалов может помешать, находясь на свободе.
Также следствие считает, что к преступлению могут быть причастны и другие лица, говорится в постановлении, контакты с ними со стороны Покушалова могут повлиять на ход следствия.
Также суд определил, что находиться под домашним арестом Покушалов будет по месту регистрации - в новосибирском Академгородке, а не в Заельцовском районе, как ранее.
Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Покушалова и других фигурантов, в том числе бывшего руководителя клиники Мешалкина Александра Караськова, продлен до 19 ноября 2019 года, по делу назначен ряд экспертиз.
Покушалову предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.4 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении 1 млрд 350 млн рублей в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.
Также сообщалось, что 6 августа Центральный районный суд Новосибирска продлил до 19 ноября срок содержания под стражей Караськову, а 1 августа - его супруге Ирине Бойцовой.
Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина, предъявлено обвинение по ч.5 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере). Караськов обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Покушалова.
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